Un’estate da protagonista per affrontare un campionato senza patemi e raggiungere la salvezza prima possibile. E' questo l'obiettivo della prima stagione del Monza in Serie A tanto che sono diversi finora i colpi di mercato già chiusi, principalmente tra difesa e centrocampo, con Galliani che ora ha spostato le proprie mire verso l’attacco. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Luis Suarez, bomber uruguaiano svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atletico Madrid. Una trattativa difficile ma non impossibile per gli esperti, con l'arrivo del “Pistolero” al Monza che vale 12 volte la posta. Per i bookie, però, c'è da battere la concorrenza dell'Aston Villa di mister Gerrard, ex compagno di squadra al Liverpool, in quota a 4 davanti a un tris di squadre formato da River Plate, Ajax e Barcellona, offerte a 7,50. Proposto a 12, proprio come il Monza, il PSG mentre sono ancora più attardate le altre opzioni italiane. Si gioca a 20 un futuro di Suarez alla Juventus, società già vicina al calciatore un paio di stagioni fa, mentre sale a 33 la Roma di Josè Mourinho, sempre alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato.