L'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Sky: "Giampaolo? Non parlo del Milan di oggi, ma di quello di ieri. Avevo optato per Giampaolo nell'estate del 2016, quando vivevo un periodo condiviso con una delle tante cordate cinesi, che volevano Montella, che io peraltro stimo. Giampaolo stesso potrà confermarlo, era venuto a casa mia. Fosse stato per me avrei preso Giampaolo già nel 2016".