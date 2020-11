Amichevole particolare per il Monza di Adriano Galliani, che oggi ha sfidato l'Inter. L'amministratore delegato dei brianzoli, intervenuto a Sky, ha spiegato: "Entrare ad Appiano è stato particolare, non ero mai stato nel centro d'allenamento dell'Inter. Marotta, Ausilio, Antonello e Conte mi hanno accolto bene, devo fare i complimenti a chi si occupa del catering".



SU CONTE - "Milan? Ne abbiamo parlato, ma erano gli ultimi anni. Se fosse capitato prima, sarei riuscito a portare a buon fine il corteggiamento. E' un grande allenatore, fa giocar bene le sue squadre, complimenti all'Inter per averlo preso".



SU BERLUSCONI - "E' tifosissimo, mi ha chiamato a fine primo tempo per sapere il risultato. Il Milan è il suo passato, il Monza è presente e futuro, il nostro sogno è portarlo n Serie A già quest'anno".



SU IBRA - "E' un totem, immortale. Avanti con lui, ma non c'è solo Ibra. Pioli ha trovato la quadratura del cerchio con il 4-2-3-1 e i giovani".



SU PIRLO - "Ha risentito dell'assenza di Ronaldo, con lui a Crotone e col Verona avrebbe vinto. Sono orgoglioso che Andrea sia uno dei tanti allenatori uscito dal nostro grande Milan".