Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine di un evento guardando al Sassuolo come modello di riferimento per il club brianzolo: "In questo momento nella mia testa l’obiettivo principale è arrivare in Serie B, dobbiamo vincere questo campionato. Dobbiamo diventare il punto di riferimento del territorio, vogliamo che in Brianza si torni a tifare solo Monza. Squinzi? Ho perso un amico, è stato un imprenditore straordinario che ha avuto successo in tutti i suoi progetti. Il suo Sassuolo può essere un modello vincente da seguire per il nostro Monza”.