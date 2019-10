Intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Rai Radio Uno, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha dichiarato: "Chi prenderei al Monza? Di nome fa Marco e di cognome Van Basten. Oppure Baresi e Maldini, ma anche Kakà".



SUL MILAN - "L'amore resta intatto, mio e del presidente. Lo abbiamo ceduto a malincuore, siamo stati costretti a farlo. Le scelte sono difficili, speriamo che questi manager riportino il club ai fasti di anni fa".



SULLE PAROLE DI BERLUSCONI - "Rispetto tutto, ma nessuno ha mai fatto notare che abbiamo venduto il Milan a Yonghong Li, un signore cinese. Lui si è fatto prestare soldi da Elliott e ha il fondo ha riscosso il pegno. Noi non abbiamo venduto a Elliott".



SULL'AMICHEVOLE CONTRO IL MILAN - "Ma non scherziamo. Il Monza è in C, il Milan è un grande Milan. Tutti i lunedì, con il presidente, parliamo di Monza e di Milan".



SU SAN SIRO - "Il secondo anello copre parte della visibilità dal primo, non può essere ristrutturato. Un San Siro a 50 metri dall'attuale è corretto, non capisco queste lacrime".



SU PIOLI - "Mi auguro sia la persona giusta. Lo stimo, così come stimavo Pioli".