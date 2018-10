Adriano Galliani ha deciso di 'marinare' il Monza per l'Olimpia Milano: l'ad del club brianzolo ha preferito infatti seguire la partita di basket tra i meneghini e il Real Madrid, valida per la seconda giornata di Eurolega, piuttosto che recarsi a Vicenza per il turno infrasettimanale tra LR e Monza. Presenti al match anche gli interisti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, oltre all''ex nerazzurro Dejan Stankovic.