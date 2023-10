Ancora una voltaci ha visto lungo e nell'affaresi è trasformato nuovamente in condor del mercato. Il centrocampista bresciano ma cresciuto nell'Atalanta oggi è finalmente esploso e sta incantando con gol e giocate che stanno valorizzando l'intuizione datata ormai 1 settembre 2020 del proprio amministratore delegato. Oggi, ma in vista della prossima estata già pregusta10 presenze e 4 gol segnati con una media gol di uno ogni 180 minuti giocati fanno del classe 1999 uno dei prospetti più brillanti di questa Serie A. Numeri che hanno convinto il club, lo scorso 10 agosto 2023 acon necessario e meritato aumento di ingaggio. Il Monza quindi si è cautelato e ora, come confermato da Galliani a margine dell'ultima assemblea di Lega Calcio, può far scatenare l'asta attorno a lui:che è già ampiamente in corso.sono le due squadre a cui si riferiva l'ad brianzolo, a cui però dobbiamo aggiungere anche laTutte e tre le squadre hanno infatti dato mandato ai rispettivi osservatori di monitorare il rendimento dell'ex Atalanta, mentre è più freddo, almeno per ora, l'interesse delUna nuova super-plusvalenza è quindi alla portata del Monza perché oggi più che mai quell'operazione insi sta rivelando un'autentica genialità. Colpani è stato riscattato a giugno 2022 e il costo del suo cartellino a bilancio non supererà a fine anno i 3 milioni di euro (al netto di bonus che possono ancora scattare)la scorsa estate, ma la strada del mercato è ancora lunga, così come la stagione del Monza.