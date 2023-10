Il Milan del futuro dovrà necessariamente inserire in rosa almeno uno, se non due, giocatori cresciuti nei vivai italiani. Quest'anno la scelta è ricaduta sul trattenere Caldara in scadenza a fine anno, mentre al termine della prossima stagione scadrà anche il contratto di Florenzi. Per questo motivo gli scout rossoneri stanno iniziando a seguire anche profili adatti a ricoprire quelle caselle nelle liste Serie a e Champions con un profilo già altamente attenzionato. Si tratta di Andrea Colpani, mezzala e trequartista classe 1999 che è finalmente esploso a Monza. Sul giocatore ci sono anche gli occhi di Inter e Juve.