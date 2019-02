Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex ad del Milan, parla ai microfoni di Radio Deejay.



IL MERCATO DEL MILAN - "Il Milan è la squadra che si è rafforzata di più in Europa. con Piatek e Paquetà Leonardo ha cambiato il volto dei rossoneri".



I CONSIGLI A LEONARDO - "Leonardo? Ci sentiamo spesso perché siamo amici, ma non ha bisogno dei miei consigli".



GATTUSO - "Gattuso allenatore? Non me lo aspettavo, credevo che il suo carattere così forte gli avrebbe precluso la carriera da allenatore".



SUL MONZA - "Mi son dato da fare a gennaio, abbiamo fatto una grande campagna acquisti, la prima da quando Berlusconi ha comprato il Monza: abbiamo fatto 16 acquisti e 14 cessioni. Io sono nato e cresciuto a Monza, sono un tifoso di questa squadra fin da quando mia mamma mi portava a vedere le partite da piccolo. Ho detto no a mille squadre, il Monza è una scelta di cuore, un'operazione romantica fatta da Silvio Berlusconi che vive a 2km dallo stadio. Per il Monza io ho un affetto infinito. Non è un lavoro, è una passione: io non prendo una lira dal Monza".