Intervistato a Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così del suo 2022 sportivo: "Come il mio cuore è rimasto milanista, il Milan ha vinto lo scudetto, l'Armani anche. E' stato un bel 2022".



Premiati Maldini, Massara e Ibrahimovic, c'è tanto Milan: "C'è anche Ancelotti che è sempre uno di noi, serata meravigliosa".



Sul Monza: "Per me è una soddisfazione enorme essere riuscito a portare la squadra della città in cui sono nato in A. Ringrazio Berlusconi che non è nato a Monza ma è ormai il più grande tifoso del Monza, mettendo la propria abilità e le sue risorte per portare il Monza in A".