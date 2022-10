Presente all'Assemblea di Lega a Milan, l'ad del Monza, Adriano Galliani, si è soffermato a presentare la sfida contro il "suo Milan" in programma domani.



MONZA-MILAN IN B - "82'-83' io ero presidente del Monza si giocò in Serie B Monza-Milan all'andata persa 4-1 in casa e ritorno Milan-Monza persa 4-0, speriamo stavolta di fare meglio"



EMOZIONI - "Emozioni infinite, è la mia vita. La mia vita che mi scorre davanti già da un po' di giorni. Pensate che al di là del tifo da bambino, ho fatto tutta la carriera da dirigente fra queste due squadre".



PRONOSTICO - "Come finisce domani? Non lo so, giuro che non lo so"