L'ex amministratore delegato del Milan, oggi al Monza con la stessa carica, ha parlato a Radio Crc: "Nostalgia della lotta Napoli Milan? Moltissima non poca. Ricordo bene Van Basten contro Maradona. Ricordo ancora gli applausi del 1° maggio 1987. Io ho pianto di gioia e per l’emozione. Fu una partita incredibile. Voi avete vinto scudetti prima e scudetti dopo. Sono sciccherie difficili da ripetere. Ricordo una cena a casa di Silvio Berlusconi con tutta la squadra. Berlusconi è uno straordinario motivatore e ha preparato questa partita con tutti quanti gli altri. Per noi era una partita straordinaria".Sul momento del: "Facciamo una premessa,, per provare a realizzare un sogno che dura da molto. Io dico sempre che sono stato 31 anni in prestito al Milan e ora torno nella squadra della mia città".Galliani ha poi aggiunto: ", ma questi organici sono arricchiti e potenziati dai loro allenatori che sono grandissimi. Li conosco bene e ho molto affetto per loro, credo ricambiato. Credo che. Non ho detto Spalletti? Spalletti ha un percorso da ottimo allenatore, ma non ha mai vinto quello che hanno vinto Allegri o Ancelotti. Cosa penso di Sarri? Fenomeno, Fenomeno, Fenomeno. Io sono innamorato degli allenatori che fanno giocare bene le loro squadre. Vero che l’ho corteggiato".Sul Var:. Mi chiedo come si faccia a criticare il VAR... Metterei anche il challenge come nel tennis, sono tutte cose che migliorano e riducono il numero degli errori. Mi chiedo perché gli arbitri non dovrebbero essere aiutati".