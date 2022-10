L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha raggiunto l'ospedale Niguarda di Milano per stare vicino a Pablo Marì, operato questa mattina per ricostruire due muscoli lesionati dalla coltellata subita ieri da uno squilibrato al Carrefour di Assago. Come riporta il sito ufficiale del Monza "l'intervento è andato bene e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni. Dopo le dimissioni il calciatore potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Questo tipo di lesioni muscolari richiede di norma due mesi di riposo prima di poter riprendere le attività fisiche".



CHIESTO IL RINVIO - All'uscita dal Niguarda Galliani ha anticipato ai cronisti presenti di rinviare prossimo match di Serie A, in calendario lunedì: “Monza è sotto choc per Marì, abbiamo chiesto il rinvio della partita col Bologna”. La Lega di Serie A va verso il sì, atteso un comunicato in giornata.