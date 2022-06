L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani torna a parlare del mercato del club biancorosso, facendo un punto a Sky Sport sugli ultimi nomi accostati alla società neopromossa in Serie A: “Sensi supererà sicuramente le visite mediche, venerdì firmiamo e sarà un nuovo giocatore del Monza. Lui è un grande giocatore. Io avevo provato a prendeandre Xavi nel ‘98, l’avevo preso poi sua mamma non l’ha lasciato. Adesso arriva Sensi”.



Su Pessina e Petagna: "Se con Riso abbiamo parlato di Pessina? Forse sì. Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, io sono legato, conosco anche la sua famiglia, è nato a Monza e cresciuto lì, poi l’ho preso al Milan nel 2015 poi è stato venduto all’Atalanta, sarebbe bello tornasse a Monza da capitano. Petagna? Gli ho fatto gli auguri visto che è il suo compleanno, è cresciuto nel Milan, vediamo…”.



Su Marlon e Candreva: "Marlon è un giocatore che ci piace, bravissimo ma è difficilissimo, penso che non arriverà. Candreva mi piace, ma anche per lui quasi certamente direi no".