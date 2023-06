Intercettato all'aeroporto di Malpensa prima della partenza con direzione Istanbul per assistere alla finalissima di Champions League, Adriano Galliani ha ribadito il suo tifo per l'Inter in occasione della sfida col Manchester City: "Mi aspetto una partita complessa come tutte le finali, come ogni gara secca non c'è pronostico, vediamo - le parole dell'ad del Monza -. Non è che sono diventato interista, ma da italiano, da ex presidente di Lega, da dirigente di lungo corso, in coppa tifo sempre per le squadre italiane".