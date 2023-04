Se ci fossero stati i sottotitoli, forse sarebbero serviti quelli dinella celebre “Scapoli contro Ammogliati”, con il protagonista che - a frittata fatta - cerca di scaricare le colpe:. E dunque: ormai si sta specializzando.. E sono già due quest’anno.E’ quello del difensore del Lecce il gesto di questa settimana ricca di gesti non voluti che partono con una intenzione e arrivano a un traguardo non previsto, veroGallo realizza autogol buffi e beffardi, quasi simili nella loro dinamica. Cross dalla sinistra, lui è in mezzo all’area,. Contro la Fiorentina aveva cercato di anticipare l’inserimento di Nico Gonzalez: ne era uscita una traiettoria lentissima ma definitiva. Contro il Napoli invece ha stoppato il pallone indirizzandolo verso il proprio portiere Falcone, che a quel punto si è impappinato e se l’è fatto sfuggire dalle mani. Colpe da dividere in due, certo. Ma l’autogol è di Gallo.E dunque: così è andata a Firenze, così l’altra sera con il Napoli. Se vogliamo guardarlo da una prospettiva storta: l’autogol è una forma d’arte. Da Comunardoa Riccardofino - più di recente - a Lorenzo, la storia del nostro calcio è. L’autogol è sempre una scorticatura sul proprio Io (se solo Freud sapesse), una lacerazione sulla sindone del nostro orgoglio che innesca ora compassione e ora solidarietà. Chi fa autogol spesso si dispera, oppure. Non c’è consolazione per chi fa autogol.e favorendo così gli attaccanti, a discapito dei difensori che però un contributo lo offrono, no?Da regolamento una rete è classificata come autogol in due circostanze. Quando un giocatore involontariamente calcia la palla direttamente nella propria porta (retropassaggio sbagliato o rinvio errato) e quando un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta. Gallo si sta specializzando in quest’ultima disciplina. Non fraintendete:. Non solo: ha pure fatto il suo esordio - a fine marzo - con la maglia dell’Under 21. Gallo oggi comanda - ehm, ehm - la classifica delle autoreti. Lo seguono una ventina di giocatori, tra cuie via così. E se a fine anno venisse premiato anche l’”autogoleador” più efficace? E’ un’idea che richiederebbe solo un po’ di ironia da parte dei protagonisti. Chissà, chissà.