Christophe Galtier è nel mirino del Napoli. L'allenatore del Lille ha appena vinto la Ligue 1 e il suo amico ed ex procuratore, Oscar Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Galtier al Napoli sarebbe un gran bel colpo: è preparato, parla italiano, ha fatto un’impresa con il suo Lille. Al momento non mi risulta ma sarebbe l’uomo giusto per il Napoli. Oggi sono suo amico e non curo i suoi interessi. Col Lille ha avuto una rosa competitiva, tutti pensavano al Psg campione ma Galtier ha mostrato di essere bravo e preparato. Ho sentito Galtier ma non mi ha detto nulla del Napoli: mi avrebbe potuto chiedere, considerando che Napoli la conosco, città straordinaria che porto sempre nel cuore".