L’ex dirigente del Milan Umberto Gandini ricorda Silvio Berlusconi a Sky: “Sono assolutamente d’accordo. Ci pensavo oggi, c’è stato un periodo al Milan quando il dottor Berlusconi pensava veramente di comprare San Siro o di fare un nuovo stadio. Il suo desiderio era quello di intitolarlo a suo padre, Luigi Berlusconi. Però è anche vero che aveva una straordinaria ammirazione per Santiago Bernabeu del Real Madrid. Quindi mi auguro e spero che il nuovo stadio del Milan sia intitolato a Silvio Berlusconi, in modo tale da poter far avere anche a lui quello che ha sempre ammirato nel Santiago Bernabeu del Real Madrid. Penso che non ci sia modo migliore di ricordare un uomo straordinario intitolandogli il nuovo stadio del Milan".