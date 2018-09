Nel corso dell'intervista concessa a Milannews.it, Maurizio Ganz si è soffermato sulla situazione di Mattia Caldara: 'Credo che Caldara abbia fatto molto bene a Bergamo, con l’Atalanta. È chiaro che ora indosserà la maglia del Milan ed è un’altra cosa. A Bergamo può essere perdonato qualche sbaglio, nel Milan devi dare qualitativamente l’apporto al cento per cento senza sbagliare nulla perché, andando indietro negli anni, si sono visti grandissimi giocatori. Credo che Gattuso gli stia facendo fare la gavetta giusta per metterlo dentro. È un giocatore di prospettiva per il Milan e per la Nazionale ma soprattutto per il Milan. Musacchio sta facendo bene ma quando hai una rosa di 20/23 giocatori che possono essere titolari è vantaggiosissimo per l’allenatore nel fare le formazioni perché chi è in panchina può cambiare il volto della gara in qualsiasi momento entrando'