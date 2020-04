Passata la paura, è il tempo di tornare ad amarsi. Sembra essere questo il messaggio rivolto dal difensore del Valencia Ezequiel Garay al mondo, quello del calcio, quello dei social network e non soltanto. Il calciatore argentino era risultato tra i primi casi di positività nella sua squadra, a pochi giorni di distanza dalla famigerata sfida di Milano con l'Atalanta di Champions League, da molti individuato come fonte di diffusione del contagio.



Durante il periodo della malattia e della quarantena, Garay aveva deciso di pubblicare sulla propria pagina Instagram la foto di un bacio simbolico alla moglie, lui con la mascherina e separati da un vetro per non entrare in contatto. L'immagine resa pubblica oggi, sempre sui social, dal giocatore è completamente diversa: lui, come le altre persone contagiate nelle scorse settimane, è guarito e il bacio scambiato con la sua compagna stavolta è libero. Senza protezioni, senza mascherine. Perché Garay è tornato a vivere ed è di nuovo tempo di amarsi.