Serviva rispondere con una vittoria dopo il pareggio contro il Milan e un primo tempo completamente da dimenticare con i rossoneri. I tre punti sono arrivati all'Arechi, la classifica rivede gli azzurri in zona Champions grazie alle reti di Raspadori ed Elmas, anche se la vetta dista ancora 7 punti. C'è del lavoro da fare, servono continuità di risultati e prestazioni più soddisfacenti.- L'avvicinamento alla partita non è stato dei più sereni. Ieri in conferenza stampa - ancora una volta -. Botta e risposta con un giornalista, il quale aveva sottolineato il distacco dal primo posto chiedendo se ci fosse stata una resa per lo scudetto. Stizzito,E qualche settimana fa aveva già tirato in ballo la questione "buoni e cattivi", di chi gli aveva mancato di rispetto. Oggi nel post partita di Salernitana-Napoli un'altra reazione che ha sorpreso. Gli è stato chiesto: "Di Lorenzo ha detto che non ci sono problemi ma che qualche volta la squadra reso sotto il nostro livello. Cosa occorre per raggiungere il livello che merita questa squadra?". Lì il sorriso amaro, pensieri e riflessioni in diretta. Insomma, tTanto criticato nell'ultimo periodo per qualche cambio, come ad esempio Osimhen sostituito a Bologna e Kvaratskhelia a Genova.nel finale con la rete dello 0-2 che ha chiuso definitivamente i giochi. Una piccola rivincita e sicuramente la gratificazione delle decisioni che gli hanno dato ragione.dalla vittoria di Salerno, dai tre punti e dal ritrovato quarto posto. Ora altre due gare da vincere (Union Berlino ed Empoli), poi dopo la sosta sarà battaglia vera eArriveranno in quattordici giorni Atalanta, Real Madrid, Inter e Juve. Il momento adatto per lo scatto in avanti.