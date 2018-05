Claudia Garcia, giornalista brasiliana di Rete Globo, ha tracciato un profilo interessante del suo connazionale Douglas Costa, rivelando anche alcuni retroscena: "Douglas Costa? Il Bayern non l'ha più voluto per diversi motivi: primo perchè lui aveva delle influenze non tantissimo positive intorno a lui, adesso è sposato, ha avuto una figlia, lo vedo molto più maturo come persona; poi perchè ha chiesto l'aumento di stipendio, lui l'ha detto anche pubblicamente; come è stato gestito dai procuratori, come è uscito dallo Shakhtar Donetsk, non ha sempre fatto le cose benissimo. Poi era un giocatore che spesso faceva bene, ma non aveva continuità. Al Bayern Monaco lui aveva Guardiola che inizialmente ha scommesso tanto su di lui, lo prendeva quasi come se fosse un bambino, un figlio, dopo con Ancelotti si è un po' rotto qualcosa. Penso anche un po' con la società. Anche a lui forse le panchine non piacevano".