Claudia Garcia, la giornalista portoghese che ha intervistato Joao Cancelo, ha spiegato la reazione dell’ex terzino dell’Inter davanti alla prima pagina di Tuttosport: “Credo che si sia arrabbiato per la prima pagina di Tuttosport, l’intervista è registrata e abbiamo parlato tanto. Anzi, non ho messo alcune cose che ha detto che potevano essere interpretate male. Lui è molto legato all’Inter, sentimentalmente è legato. Non vuole passare per traditore agli occhi dei tifosi ma lui non è uno che gioca all’Inter da 10 anni. E’ l’Inter che non l’ha riscattato, non è lui che non è voluto rimanere. E’ chiaro che è rimasto un po’ male che non è stato riscattato. Ma lui ha tanti amici nell’Inter. Lui è disponibile ad andare alla Juve perché è il club più grande che, per ora, si è interessato a lui. E lui vuole vincere titoli. Ma lui non ha mai detto che vuole andare alla Juve, non è che se apparisse il Real Madrid lui direbbe di no. La Juve è un grande club e lui ha dato disponibilità ad andare alla Juve, questo è".