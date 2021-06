“Garibaldi era juventino”, chi stamattina si è trovato a passare per piazza Mancini a Napoli, angolo con la piazza dedicata all'eroe dei due mondi ha visto Garibaldi con una maglia bianconera. Una goliardata notturna che sembra appartenere a Enzo Rivellini e Roberto Lauro, due politici di “Napoli capitale”. Nel giro di poche ore addetti del comune hanno rimosso la casacca.



Una parte dei napoletani non ha mai gradito la guerra del condottiero dei Mille. Giudicato come il distruttore, con violenze e abusi, del Regno delle Due Sicilie per favorire il dominio Sabaudo. Già in altre occasioni la statua era stata presa di mira. Ma mai Garibaldi aveva indossato la maglia della Juventus.