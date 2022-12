Alejandro Garnacho è un talento in grande ascesa in casa United. Eletto miglior calciatore dei Red Devils nel mese di dicembre, gli inglesi stanno lavorando per blindarlo: l’attaccante classe 2004 è in scadenza nel 2023. Ten Hag, riferisce Relevo, deve però battere la concorrenza del Real Madrid, club della città in cui il nazionale argentino è nato. In questa stagione il 18enne ha realizzato due gol e due assist nei 292 minuti in cui è stato in campo con il club di Old Trafford.