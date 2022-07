Mohammed bin Rashid al Maktoum - eminentissimo reggitore della cosa pubblica negli Emirati Arabi Uniti,- attraverso l'advisor, la banca americana Lazard -Sarà un passo importante che aprirà a questo pretendente - in corsa col gruppo angloamericano formato dal ticket Cerberus-RedStone - le porte della seconda Data Room blucerchiata. Lì sono custoditi migliaia di documenti riservati che riguardano la vita economica e finanziaria del club: contratti con calciatori, tecnici e staff e dipendenti, accordi con gli sponsor, impegni con gli istituti di credito, pagamenti all'Erario ecc ecc.L’ex presidente sorveglia le mosse dei potenziali acquirenti degli Emirati e di Vidal, al quale ha fatto sapere che non tollererà ulteriori ritardi.del futuro board blucerchiato. Non occorre precisare quale sia stata la risposta dell'ex bomber.Non vede l'ora di cominciare, Gianluca. Coronerebbe un sogno, sfumato tre anni fa quando Ferrero rifiutò gli 80 milioni cash dei tycoon Usa Knaster (attuale azionista di maggioranza del Pisa) e Dinan. Facendo saltare una cessione già definita.. Costoro hanno chiesto ed ottenuto dal trustee Gianluca Vidal che la Sampdoria non venga ceduta ad altri prima del 15 agosto. Gli arabi, tuttavia, sono in grado di rimontare lo svantaggio. La corsa a due quindi resta aperta. Non ci sono notizie sul terzo soggetto interessato di cui aveva parlato Vidal, un fondo Usa. Che probabilmente non si è mosso. Né si profilano all’orizzonte altri eventuali pretendenti.(che stanno in pancia ad Ef, una delle società decotte del gruppo Ferrero per la quale era stato chiesto il concordato preventivo),I due concordati valgono complessivamente una quarantina di milioni, soltanto all’incirca la metà dei quali proveniente dalla cessione della Sampdoria. Il resto (altri 20 milioni) dovrà arrivare dalla vendita dei beni delle due società, in particolare per l’appunto i cinema (tra cui l’Adriano di Roma) che stanno in pancia ad Ef. Si tratta anche su questo ulteriore aspetto e si può concludere che(e i suoi debiti, che valgono 120/130 milioni)Gira e rigira, il valore del club si attesta sui150/160 milioni di euro. Una bella cifra che tuttavia non dovrebbe essere coperta immediatamente versando denari cash. I debiti infatti, in prospettiva, potranno essere tagliati dalla nuova proprietà attraverso una gestione oculata delle risorse. Basterebbero quindi 30/40 milioni pronto cassa per chiudere la partita-Sampdoria.Vidal non ha ragione per mettersi di traverso anche per un’ulteriore ragione. Una volta risolta la pratica Sampdoria potrà accettare un importante incarico professionale, al di fuori del calcio, da parte di una realtà internazionale di primo livello. Purché chiuda la pratica Sampdoria e si renda disponibile entro il prossimo mese di settembre. Che è la ragionevole deadline per la conclusione del deal di acquisto della Sampdoria. I conti tornano, anche sul calendario.presso i quadri dirigenti blucerchiati.Presumibilmente alla fine dell'anno solare (che corrisponde all'anno di bilancio del club) o addirittura alla fine della stagione sportiva 2022/23. Gli arabi viceversa, se subentrassero subito, farebbero piazza pulita degli attuali dirigenti e non solo di loro, di tutti coloro che in qualche modo erano compromessi con la gestione Ferrero. Nominerebbero un board nuovo di zecca. Con Gianluca Vialli come presidente. Il sogno di tutti i tifosi della Sampdoria.