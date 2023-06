“Basta trasferimenti di giocatori della Premier League in Arabia Saudita”, è questo il grido d’allarme di Gary Neville. L’ex capitano del Manchester United ha parlato alla Bbc del nuovo fenomeno di questo calciomercato estivo. “Bisogna mettere un freno a questi acquisti finché non c’è certezza sull’integrità di questa competizione, serve un embargo istantaneo. Dobbiamo assicurare che il nostro gioco non venga danneggiato".