Edouardverso l'Al Ahli, Hakimvicino all'Al Nassr, Kalidoutratta con l'Al-Hilal, che pensa anche a Pierre Emerick. Senza dimenticare N'Golo, in scadenza a giugno, a un passo dall'accordo con l'Al Ittihad e il no dialla ricca proposta dell'Al Hilal (50 milioni per due stagioni)., che il prossimo anno giocheranno in Arabia Saudita, insieme ad alcuni dei big del calcio europeo come Cristiano, da gennaio scorso all''Al Nassr, Karim, nuovo attaccante dell'Al Ittihad e Ruben, pagato 55 milioni di euro all'Al Hilal, grazie al lavoro del super agente Jorge Mendes.(è anche proprietario del Newcastle in Premier League),, per far diventare la Saudi Pro League uno dei migliori tornei al mondo.Il Chelsea, infatti deve vendere. Le ultime due finestre di mercato hanno portatomotivo per il quale i Blues, che non giocheranno la prossima Champions League, sono obbligati a fare cassa dalle cessioni per trovare un equilibrio economico.una società di investimento che si concentra su tecnologia e industrie di consumo, proprietaria del Chelsea insieme all'uomo d'affari Todd Boehly. Secondo il Telegraph alcuni club, non solo inglesi,riguardo alle operazioni di Chelsea e il Wolverhampton (che ha venduto Ruben Neves) con l'Arabia Saudita.. Fonti del club londinese affermano che l'interesse per i loro giocatori è casuale e dipende dalla popolarità del club in Medio Oriente, negando che il fondo PIF abbia alcun interesse finanziario esistente nel club. Tutto questo nonostante i rapporti secondo cui Clearlake, che possiede circa il 60% del Chelsea, aLa Uefa per il momento resta a guardare, ieri il suo numero uno, Aleksander Ceferin, in un'intervista a Nos non è apparso preoccupato: ". Il sistema di acquisto dei giocatori che hanno quasi concluso la loro carriera non è un modello che permette di sviluppare il calcio. È stato fatto un errore simile in Cina quando tutti hanno portato giocatori che erano alla fine della loro carriera. Ditemi un giocatore che è al suo top ed è andato a giocare in Arabia Saudita. Ma non si tratta solo di soldi. I giocatori vogliono vincere le migliori competizioni.Giocano ancora a calcio. Alla fine della loro carriera alcuni giocatori vanno da qualche parte per guadagnare qualche soldo".