Naufrago in un reality show: per uno che nella vita si è trovato spesso alla deriva e ha avuto la forza di salvarsi, non dovrebbe essere una sfida impossibile. Paul Gascoigne sarà la star della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dal 12 marzo. L'ex centrocampista inglese della Lazio ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non esiste un nuovo Gazza. L'Isola dei famosi? Ci porterei Mourinho e la Curva Nord. Paura? Solo dei serpenti. A Roma tre anni fantastici e il gol nel derby...".