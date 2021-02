Paul Gascoigne, ex fuoriclasse della Lazio, parla al podcast Anything Goes, toccando l'argomento vita privata: "Ho lasciato i social perché stavo diventando dipendente da essi. So di essere più felice quando non bevo. A volte sono un ubriaco triste. Sto solo cercando di godermi la vita il più possibile e di ottenere il massimo da ciò che ho".