L'allenatore, Gian Piero, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta contro la Roma."Se lo recuperiamo ed è al meglio ci fa fare il salto di qualità e lo sappiamo tutti. Lui non ha fatto male finora, ma è stato un po' discontinuo. Ogni tanto si buttava giù e sembrava volesse gettare la spugna, ma più passa il tempo e più migliora, sta settimana volevamo togliergli un po' di pressione ma si è allenato da dio. Sono però- "Abbiamo preso gol dopo 5 minuti e poi c'è stato il palo di Spinazzola, ma abbiamo avuto sempre noi il pallino della partita. La Roma era difficile da superare, si sono chiusi dopo il gol, ma le partite durano 90 minuti"."Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia il presidente diventa più difficile. È un caso che si aggiusterà o la aggiusterà la società per conto suo. Siete pesanti, c'è stato un comunicato e finisce lì. Non è stato un addio, era già non convocato per Udine".- "Nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo vinto con la Fiorentina, abbiamo pareggiato con la Juventus, e ora stasera contro la Roma. Al di là del caso, l'Atalanta merita che si parli della prestazione, contro una squadra che era in grandissima forma e mi sembra doveroso spostare l'attenzione su questi ragazzi che sono scesi in campo".- "Il calcio è fatto di momenti, situazioni, condizione nostra. Giocare la Champions settimanalmente come abbiamo fatto quest'anno... non sono partite normali quelle. Le partite del campionato le recuperi in maniera diversa. Qualche problemino l'abbiamo avuto!"Fa alcune cose incredibili anche in allenamento, prima o poi le farà ancora più belle. Ti spiazza regolarmente. Io sono in debito con Muriel. Lui è davvero straordinario dalla panchina perché ha delle accelerazioni quando gli avversari sono stanchi che sono devastanti nove volte su dieci. Avrei dovuto impiegarlo di più per il suo morale.""Io non credo molto nel turnover, ma quest'anno abbiamo 5 cambi e non c'è bisogno di tutto questo perché quest'anno fra un cambio e l'altro almeno 13 giocatori giocano almeno 60 minuti a partita".