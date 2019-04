L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro l'Udinese: "L'Udinese è superiore alla sua classifica attuale, sapevo che sarebbe stata difficile. Ma abbiamo fatto una partita straordinaria, rischiando qualcosa ma con le nostre occasioni. Champions? Credo che sia ancora molto dura, ma è chiaro che se noi le vinciamo tutte le altre non possono più raggiungerci. Sono tutte gare molto equilibrate: il nostro morale è alto e vogliamo continuare così. Stiamo vivendo qualcosa di notevole e i ragazzi hanno merito straordinario in questo perché stanno facendo cose incredibili. Ci sono dodici punti e tutte devono vincere almeno tre partite per avere la certezza di giocarsela: nessuna è tagliata fuori".



Sulle condizioni di Ilicic: "Spero che domenica ci sia perchè ha un grosso affaticamento agli adduttori. Ieri però non era in grado di scattare e calciare. Quando è così non puoi giocare".