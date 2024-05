Gasperini, con l'Atalanta puoi ancora sognare: provare a puntare allo Scudetto non è solo un'utopia

Qualcosa di simile era già successo nel maggio del, quando dopo la storicaraggiunta sul campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, in mezzo alla festa Gasperini si lasciò sfuggire:Una piazza calda e importante. Ma un po' il rilancio dei Percassi - all'epoca ancora senza un socio - e un po' la voglia di giocarla a Bergamo quella Champions appena conquistata sul campo, posero le successive basi per quanto accaduto dopo. La storia è nota. Quell'incredibile semifinale sfuggita per due minuti; un periodo di radicale rinnovo della rosa; la sublimazione di un nuovo percorso vincente culminato nella notte di Dublino. Cinque anni dopo Gasp è punto e a capo. E di nuovo dal campo, di nuovo durante una festa, di nuovo ai microfoni di Sky Sport, se n'è uscito con la frase che ha poi fatto il giro del social:

Nel day-after la sbornia di emozioni bergamasca, le suggestioni si sono fatte inevitabili. Che questa "donna bellissima" possa essere? Oppure qualcosa di ancor più abbagliante nel suo fascino, se non altro per la caratura degli uomini che sono caduti ai suoi piedi e delle rivoluzioni che da quelle storie sono poi nate... Nel mediterraneo sì, ma al di là dei nostri confini, in una piazza che è stata sede dell'ultima vera rottura con il passato quando si parla di pallone:

Ma più che al senso in se, per restare nella metafora scelta dal diretto interessato, occorrerebbe affidarsi alla ragione più che all'istinto. A quel proverbio di chi, spesso, dopo una sbandata finita male, si è ripetuto guardandosi allo specchio: "Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova". Perché è vero, Gian Piero Gasperini ci ha spesso ribadito, specialmente in questi ultimi giorni, quanto ami le sfide; quanto il senso sia spostare un po' più in là l'asticella, trovare nuovi stimoli. La nostra domanda allora diventa:

Margine, in una società che ha dimostrato di poter lavorare in questa maniera, ce n'è ancora. Anche perché il calcio sembra aver preso una direzione strana. C'è un campionato che ha calamitato quasi tutti gli investitori e gli investimenti - Premier League - e c'è il contorno europeo dove anche i grandi club sono in difficoltà. Guardiamoci intorno.dentro grazie a un mix di fattori a volte illogici, altre volte decisamente meno. Anche perché più che progettualità, nel futuro del pallone si vedono solo fondi, fondi, e ancora fondi. Entità il cui fine è incassare un profitto il prima possibile, mica scrivere pagine di romanticismo sportivo.

e ha avuto poi il miglior approccio possibile: "Fate voi che così va benissimo".Ecco, in quest'ottica di progetto, in questa realtà di connubio quasi unico tra società-allenatore-piazza, non avrebbe più senso perE a differenza di altre piazze, anche la società non ha mai avuto dubbi su dove schierarsi di fronte a quelle che, passate sotto traccia proprio per natura della stessa città, sono stati screzi o rotture che altrove non avrebbero incassato così bene.

, che raccontavano dei metodi non proprio democratici del Gasp nella gestione della vita di tutti i giorni. Perché sì, come spesso succede ai grandi uomini di successo nello sport, Gian PieroCerto, il fascino della conquista e il sangue che ti ribolle nelle vene al solo pensiero, sono un fuoco che non è facile da domare. Ma con quella 'moglie' di Bergamo, Gasperini, se volesse, non avrebbe ancora finito. È evidente poi: bisogna sedersi, bisogna calmarsi, bisogna affinare ancora un po' la strategia, bisogna prendere qualche rischio in più; e bisogna volerlo entrambi. Bisogna anche smettere però di percepirla come, il panorama italiano delle 'big' non pare esattamente così roseo e dominante.