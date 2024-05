Atalanta, Gasperini: 'Europa League meritata, abbiamo fatto un'impresa'

A pochi minuti dal fischio finale di Atalanta-Bayer Leverkusen i tifosi nerazzurri hanno intonato cori per, dopo otto anni di duro lavoro conquista il suo primo trofeo e porta entrando nella storia del club. Al termine della partita è un mix di abbracci, emozioni e sorrisi che Gasp commenta così parlando a Sky Sport: "Il modo in cui abbiamo vinto è straordinario. Abbiamo battuto squadre fortissime come Liverpool, Sporting e Leverkusen. È stato memorabile".- Gasperini ha presentato un'Atalanta offensiva nella finale di Dublino, giocando a viso aperto e senza paura contro un Leverkusen che non perdeva da 51 partite di fila: ". Imbattibilità? L'abbiamo meritata senza ombra di dubbio. Vincere l'Europa League è una grande impresa".

- Gasp poi ha commentato le outsider, quelle underdog spesso indietro a inizio stagione ma che alla fine possono stupire tutti. Proprio come la sua Atalanta in Europa League: ", un trofeo non cambia molto. Altrimenti vincerebbe solo la Juventus o l'Inter. Invece ha vinto anche il Bologna e il Cagliari".