Per capire come mai il rapporto tra l’ambiente fiorentino e Giampiero Gasperini sia tutt’altro che roseo, basta portare le lancette del tempo indietro di qualche anno, precisamente al 15 febbraio 2009. Lo stadio è il Ferraris di Genoa, la partita Genoa-Fiorentina vale la Champions, da una parte il Grifone di Milito e “Gasperson” in panchina, dall’altra Prandelli e Mutu. Neanche il miglior sognatore avrebbe immaginato che dopo il 3-0 dell’intervallo la viola sarebbe riuscita a riacciuffare il pareggio grazie ad una memorabile tripletta del fenomeno rumeno, spezzando i sogni di Champions League di Gasperini.



GASPERINI - Da quel momento il tecnico piemontese non ha mai riservato dolci parole per la Fiorentina, fino alla forte stoccata contro Chiesa, accusato a gran voce di essere un simulatore ed un male per il calcio italiano, dopo la sconfitta dell’Atalanta al Franchi per 2-0 del 30 settembre 2018. Quello è stato il punto di rottura definitivo tra la piazza viola e Gasperini, che la sorte ha voluto far incontrare anche nelle semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione, dove le polemiche si sprecarono. Ma se esiste qualcuno o qualcosa che tira le fila del mondo del pallone, diciamo che si è accanito nel creare questo conflitto a distanza tra Gasp e la Fiorentina, mettendoli contro anche in Coppa Italia in questa stagione.



BOLGIA- Il Franchi di Firenze, che ha da pochi anni avvicinato le tribune alle panchine, togliendo le barriere, è sempre un catino infuocato, e con lo storico rivale così vicino, i tifosi della Fiorentina si sono lasciati andare a sfottò e offese (ampiamente risparmiabili), che hanno fatto decisamente adirare Gasperini, che si è presentato in conferenza stampa dando ai tifosi viola dei figli di buona donna. Sabato le due parti in causa si ritroveranno nuovamente, con l’Atalanta che gioca al Franchi la gara di apertura della giornata di Serie A, alle ore 15, e ci si aspetta tutto fuorchè un lungo applauso per il fresco vincitore della Panchina d’oro.



TIFOSI- I tifosi viola, famosi per la loro feroce ironia toscana, difficilmente risponderanno con il silenzio all’attacco diretto di Gasperini, e con tutta probabilità avranno già pensato ad una accoglienza speciale. Per cercare di evitare inutili tensioni, le parti in gioco hanno cercato di smussare gli angoli, con Gasperini che ha provato a chiedere scusa, ammettendo di aver esagerato, e Commisso che ha chiesto ai suoi un tifo animato ma corretto. La sensazione, però, è che la partita oltre che in campo si giocherà sugli spalti, con i tifosi della Fiorentina che non vedono l’ora di far saltare nuovamente i nervi al tecnico avversario, condizionando magari l’andamento della gara.