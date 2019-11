L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato a Sky Sport la sconfitta per mano della Juventus: "Siamo stati grandi fino al pareggio della Juventus, rocambolesco, l'Atalanta meritava di vincere fino al pareggio nettamente. La Juventus ha poi trovato morale, ha fatto un gran gol sul secondo, una bella reazione e poi la loro qualità ha permesso il risultato".



Sugli episodi da moviola: "Fallo di mano di Cuadrado? Ho rivisto, ma come detto molte volte, c'è confusione, io ho grandi dubbi sul rigore avuto, sull'1-1 c'è un intervento, c'è confusione sui falli di mano. Così diventa difficile, interpretazioni diverse tra chi gioca, chi arbitra, non c'è chiarezza. Io sono convinto che gli errori ci saranno sempre, si deve avere maggiore chiarezza, a bocce ferme, o chi ha giocato a calcio, chi è nel mondo del calcio deve avere una valutazione simile, per evitare una lotteria".