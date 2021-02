L'allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine della vittoria per 3-1 sul Napoli che ha portato i nerazzurri in finale di Coppa Italia.



SOFFRIRE FINO ALLA FINE - “Globalmente siamo facendo bene cercando di essere competitivi in tutte le competizioni. Il Napoli è una squadra con grande qualità e sapevamo che avremmo dovuto soffrire fino alla fine. La situazione migliore era fare il terzo gol, sfruttando gli spazi che il Napoli avrebbe concesso. La finale è lontana: la Juventus è fortissima, favoritissima, ma andremo in campo con la nostra voglia di fare la partita“.



PESSINA - “Pessina è stato straordinario per la qualità dei gol realizzati. Ci sta dando molto e sarà utile anche per la Nazionale".



COPPA O CHAMPIONS? - "Stiamo giocando tanto e non è sempre facile mantenere la stessa qualità, ma globalmente siamo facendo bene, cercando di essere competitivi in tutte le competizioni. Vincere la Coppa Italia o passare il turno in Champions? Una coppa resta, ma restano anche le vittorie, i record, le qualificazioni. È difficile scegliere. Non possiamo vincere la Champions League, ma battere il Real Madrid sarebbe incredibile".



GOMEZ - "Gomez? È strano in una serata così parlare di lui“.