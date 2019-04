L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna.



MALE IN CASA - "Il nostro primo obiettivo è migliorare il rendimento casalingo. Se sapremo sfruttare le partite in casa, potremmo arrivare in alto. In questo momento del campionato, ogni partita può diventare difficile. Penso alla gara con il Chievo, ma vedo che è per tutti così".



MOMENTO DECISIVO - "Questo è il momento decisivo per tutti e i risultati pesano veramente tanto. Chi prende una posizione di vantaggio, ha la possibilità di difenderla nelle ultime partite".



IL BOLOGNA - "Mihajlovic è stato molto bravo a dare un cambio di marcia al Bologna. Ha costruito una squadra equilibrata ma molto offensiva".​



INFORTUNATI - "Spero che Toloi oggi possa fare un allenamento regolare, così da essere recuperabile per domenica. Domani vedremo. La calcificazione alla caviglia gli crea problemi, ma è in via di risoluzione. Ilicic si è riposato. I diffidati? La mia intenzione è mettere sempre la squadra migliore. Non penso già all’Inter. Negli allenamenti cerco di capire chi sta meglio e chi può darmi di più".