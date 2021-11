IL TABELLINO:

, grande protagonista – l'assist per il gol di Ilicic e una rete segnata in proprio con un'azione da rugbista – un autentico tormento per i lungagnoni della difesa inglese, che pure dovrebbero essere adusi a cozzare contro certi pesi massimi.Non ricordo un cecchino altrettanto micidiale, capace di scomparire per larghi tratti del match salvo riemergere come il dio Nettuno dia flutti e fulminare chiunque si fosse illuso di averlo cancellato dalle acque, pardon dal terreno di gioco., ha colmato il gap di classe con la blasonata avversaria. Ha visto il traguardo e ci è caduta addosso, vittima di quelche trabocca talento ma a volte si smarrisce nei suoi stessi valori.nel Girone F, sebbene sia stata. Il Gewiss Stadium ribolle di entusiasmo, il pubblico di casa annusa l'impresa. Giocatori in ginocchio prima del fischio d'inizio dell'arbitro, lo sloveno Vincic. Squadra speculari, Gasperini e Solskjaer schierano in avvio il 3-4-1-2. Da una parte davanti a Musso il trio De Roon, Demiral, Palomino, due mediani, Freuler e Koopmeiners, due esterni Zappacosta e Maehle, una mezza punta, Pasalic, alle spalle del duo formato da Ilicic e Zapata. Sul fronte inglese De Gea tra i pali, Bailly, Varane e Maguire in terza linea, due mediani, McTominay e Pogba, due esterni, Wan Bissaka e Shaw e Bruno Fernandes rampa di lancio per Rashford e Ronaldo. CR7 agisce come punta centrale però svaria qua e là, imprevedibile e imprendibile.Anche il bomber nerazzurro è in serata di grazia, Varane (finché resterà in campo) e poi Bailly dovranno sudare le sette camicie per limitarlo. Qualche errore in uscita, dalla parte di De Roon, consente ai Red Devils di replicare con azioni rapide e profonde. In una di queste, Shaw anticipa De Roon e serve McTominay, destro del mediano, deviazione netta di Palomino e pallone che sbatte sulla base del palo e se ne va. Occasione alquanto casuale, la partita la fa l'Atalanta, pencolando di preferenza sul settore offensivo di sinistra, dove Zapata si allarga costringendo il suo marcatore a pedinarlo. Al minuto 12De Roon spinge come un dannato a destra, qualche palla va persa e sono brividi e però è la Dea a menare la danza.Al 31' Zapata su un pallone maldestro di Pogba ha la chance del raddoppio, il prodigioso recupero di Bailly gli nega la gioia del gol. Come nell'azione del gol di Ilicic, interviene in Var ma in entrambi i casi non rileva irregolarità.Partita piacevolissima e incerta, Atalanta più spigliata e coraggiosa, Manchester United sornione, tenta ripartenze fulminee senza riuscire a imbastire una manovra costante. Al 37'col tridente Greenwood-Ronaldo-Rashford assistito da Fernandes. L'Atalanta è in controllo ma al primo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Vincic (perfetta la sua direzione di gara),e alla fine non gli lascerà che poche briciole. Il Manchester sembra più tonico e convinto, Zapata e Rashford sfiorano il gol ma entrambi in posizione irregolare, puntualmente rilevata. All'improvviso a rompere l'equilibrio provvede, l'Atalanta si compatta senza ammucchiate, anzi continua a giocare come piace al suo allenatore, con razzenti anticipi in tutte le zone del campo che costringono l'avversaria a precipitosi ripiegamenti. Ronaldo è sparito dai radar, gioca punta centrale ma i suoi faticano ad innescarlo, la cerniera di mezzo della Dea è stretta stretta e dietro Palomino e Demiral montano una guardia spietata. Il girotondo dei cambi (fuori Pogba per Matic, fra gli altri) non produce effetti visibili. Gli inglesi alzano il baricentro del gioco ma cozzano contro i muri atalantini. Gasperini risponde con Muriel per lo stremato Ilicic, Luis ha la consegna di tener palla e assistere Zapata. Il bisonte bergamasco è davvero un'iradiddio, prima quasi spazzola la traversa con un gran colpo di testa, poi per poco non sorprende De Gea con una spingardata dai 30 metri.che viene pure ammonito. Sembra fatta, ma il tempo di recupero come nel primo tempo risulterà fatale. Ancora al primo minuto, un tocco orizzontale diAll'andata era finita pure peggio: sconfitta per 3-2 dopo il doppio vantaggio del primo tempo. E chi l'aveva decisa in articulo mortis per i Red Devils? Che domande.. Cristiano Ronaldo…Atalanta-Manchester United 2-2Marcatori: pt 12' Ilicic, pt 46’ Ronaldo, st 11’ Zapata, st 46' Ronaldo.Assist: pt 12' Zapata, pt 46’ Bruno Fernandes, st 11’ Palomino, st 46' Greenwood.Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (1’ st Djimsiti), Ilicic (25’ st Muriel); Zapata. A disp. Rossi, Sportiello, Pezzella, Malinovskyi, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli. All. Gasperini.Manhester United (3-5-2): De Gea; Bailly, Varane (38’ pt Greenwood), Maguire; Wan-Bissaka, Bruno Fernandes (4’ st van de Beek), McTominay (42’ st J. Sancho), Pogba (24’ st Matic), Shaw; Cristiano Ronaldo, Rashford (24’ st Cavani). A disp: Henderson, Mata, Martial, Lingard, Fred, Dalot, Telles. All.: Solskjaer.Arbitro: Klancnik (Slovenia).Ammoniti: st 7' McTominay (M).