Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal lunch match contro il Frosinone per la prima giornata di ritorno. Carico dalla vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, il mister nerazzurro: “A parte l’esordio col Frosinone, l’esordio dell’andata non ha portato risultati positivi, comparando i due gironi dovremo cercare di fare di meglio nelle prime otto-dieci giornate. All’andata speravamo di poter sfruttare meglio il calendario, ora c’è molto equilibrio, dovremo fare la prima parte del girone di ritorno meglio”.



GLI AVVERSARI- “In Serie A sono tutte partite difficili, il Frosinone ne ha pareggiate tante, non sarà facile perché ha una classifica difficile e non potrà sbagliare. Va valutata durante la gara come partita, andiamo con grande ambizione e voglia di fare il risultato, in campo sono tutte equilibrate all’inizio. Sviluppare bene il gioco ti mette nelle condizioni di avere fiducia e fare molti risultati. Non è così scontato, non tutte le giornate sono uguali, devi fare bene il tuo modo di giocare, con attenzione, vogliamo fare bene. Le patrtite a volte sono molto simili ma poi prendono pieghe diverse con Empoli, Genoa, Spal…le partite sono state interpretare in modo uguale ma hanno preso pieghe diverse, il rischio c’è per tutti. La Juve col Frosinone ha vinto solo alla fine”.



INFERMERIA- “Stanno cercando di rinforzare la squadra. De Roon sta bene, ma si è fermato Freuler per una contrattura, difficile che ci sia per la partita di domenica, poi per il resto ci siamo tutti. Al posto dello svizzero? Pessina o Pasalic, entrambi stanno bene”. Ilicic, Gomez, Zapata, de Roon e Freuler sono sempre lì se stanno bene, sono fissi. Anche Berisha ha recuperato. Kulusevski? A Cagliari avrebbe giocato i supplementari, se per far gol basta farlo alzare…”



CAGLIARI- “Ci sono partite dove si ha bisogno di tante occasioni prima di segnare, ogni volta è uno spartito nuovo, bisogna esprimersi nel modo migliore, riuscire a giocare con qualità. In questo momento l’unica che rispecchia la classifica è la Juventus. Eravamo in una buona condizione anche a Cagliri, con un buon approccio, eppure per tutto il primo tempo non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Il recente risultato però ci han dato sicuramente forza. Le partite però si possono incanalare in modi diversi, quella di Cagliari mi ha dato soddisfazione perché l’abbiamo tenuta e vinta”.



LUNCH MATCH- “I tempi son diversi giocando al lunch match, la partita notturna ha un suo fascino, mi piace di meno quella del lunedì anche se sicuramente c’è una bella platea. Ci staimo adattando bene”.



EUROPA- “Noi vogliamo fare bene in campionato, c’è il rischio che tra sette-otto giornate la classifica non sia più così corta e se rimaniamo indietro rischiamo di rimanere lontani dalla zona europea. Milan, Fiorentina, Torino e Sampdoria saranno tutte molto vicine, chi rimane attardato farà fatica. Tante squadre si stanno muovendo sul mercato e hanno tutte l’ambizione di andare in Europa”.