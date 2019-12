Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini spiega ai microfoni di Dazn cosa è mancato alla Dea per concretizzare le numerose occasioni da gol create: "C'è stata deconcentrazione sul loro gol, ci succede abitualmente e anche il gol del 2-0 è stato abbastanza casuale. Quando questa situazione si ripete tante volte vuol dire che hai qualche difficoltà, abbiamo già perso troppi punti per le occasioni create e questo ti penalizza in qualche modo, oggi non dovevamo assolutamente perdere".



MALINOVSKYI- "Alcune occasioni di oggi sono state molto nette, gli abbiamo lasciato occasioni abbastanza ingenuamente in difesa. Malinovskyi è un buon giocatore, alterna grandi giocate a qualche errore ma è sicuramente forte. Mi dispiace molto PER questa sconfitta, in campionato per motivi diversi sono già state troppe sconfitte e questo ti penalizza fortemente. L’Atalanta ha tante risorse e tanti giovani da spingere nel settore giovanile".