L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto a Dazn per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro la Juventus."I ragazzi hanno fatto un regalo a tutti, era dall’89’ che l’Atalanta non vinceva a Torino. Direi che è stata una partita molto fisica e combattuta, abbiamo giocato alla pari"."L’Atalanta marcia bene dall’inizio, altrimenti non avrebbe 28 punti. In casa non abbiamo raccolto risultati a causa di qualche episodio non favorevole. Siamo stati in un momento d’emergenza, ma in molti si sono adattati. Ma succede a tante squadre. Alcuni risultati fanno vedere le cose in maniera differente, ma le prestazioni sono sempre state di livello. La partita la facciamo, gli anni di Europa League e Champions ci hanno dato consapevolezza, abbiamo giocato contro squadre forti, in Champions abbiamo preso qualche scoppola, ma siamo cresciuti".​"Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto fuori tanti giocatori, fisicamente abbiamo perso qualcosa, come a Manchester. Adesso che abbiamo recuperato un po' tutti riusciamo a reggere un po' tutti, squadre come la Juve possono crearti grande pressione. Se riusciamo a reggere l'urto possiamo riproporci, nel secondo tempo siamo riusciti a tenere la partita"."Dobbiamo avere un po' di pazienza, le cose si sono allungate in questi giorni. Vediamo in queste settimane, ma non abbiamo voglia di rischiare, ha avuto un infortunio abbastanza serio".- "Grandissimo, straordinario. Sono contento, è cresciuto come personalità e continuità, questo gli permette di giocare ad alto livello sempre. La sua evoluzione è straordinaria".