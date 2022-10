Intervenuto in conferenza stampa a margine della partita contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del calciatore dell'Inter, Robin Gosens, escludendo un suo possibile ritorno a Bergamo.



"Se lo rivoglio? No, sta bene con la maglia dell'Inter, adesso sta giocando con continuità, speriamo possa raccogliere tutte le soddisfazioni che non è riuscito ad ottenere in questi mesi".