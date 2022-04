Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona, per 2-1: "Siamo in una caduta morale in questo periodo, dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione. Lo dobbiamo alla nostra gente. Il momento non è molto fortunato, giocare partite aperte come questa ora diventa difficile e usciamo spesso perdenti".



LA STAGIONE - "Cambiamenti? Verificherà la società, quando sarà il momento e in base agli obiettivi. Quest’anno abbiamo fatto un’ottima esperienza in Europa, in entrambe le coppe giocate. In campionato siamo andati bene fino a dicembre, poi non siamo riusciti a rispettare le aspettative. Tra un po’ trarremo tutte le conclusioni del caso. Ora chiudiamo questa stagione nel modo più dignitoso possibile".