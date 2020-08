Intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Rai, l'allenatore, Gian Pieroha parlato a tutto tondo dell'attuale stagione, della corsa Champions e perfino della diatriba"Non so cosa sia successo, ho seguito un po’ la vicenda ed è difficile giudicare da fuori. L'incontro con Antonio l'altra sera è stato cordiale, anzi i complimenti ricevuti da lui raramente li ho ricevuti da un collega. Credo che abbia fatto un grandissimo lavoro, a fine campionato siamo un po' tutti al limite delle energie""Spero che il rapporto si possa ricomporre perché penso che l’Inter sia l’unica squadra che può togliere la Juventus dal trono. E il connubio Conte-Inter è quello più accreditato"."Come sta Ilicic? Josip è circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare quando meno te lo aspetti, probabilmente a chiunque e proprio per questo siamo tutti in aiuto suo perchè esca da questo e torni ad essere il giocatore che era prima. ​Per questa Champions è difficile perchè il giocatore è fermo da tanto tempo e sarà difficile ma sarebbe già bello per la prossima stagione".- "In questo momento sogno di poter superare il turno e giocare una semifinale però siamo consapevoli della difficoltà con il Psg. Già essere ai quarti per noi è un grande traguardo, lo affrontiamo con la determinazione di esserci arrivati. Poi se andremo avanti penseremo al resto. Loro sono una squadra di grande talento, tra le candidate alla vittoria finale. Molto dipenderà da Mbappè, ma sarà importante come arriveremo noi. Credo che qualche chance la possiamo avere"."​Dopo due terzi posti ora il sogno scudetto? Faremo di tutto per migliorarci, è chiaro che il calcio italiano regge e spera molto dal punto di vista economico e anche mediatico che le grandi piazze come Napoli, Milano e Roma, che hanno anche risorse superiori, possano risalire. E' un po' tutto il nostro sistema che non consente a lungo di rimanere in alto a società come l'Atalanta, ma la squadra è buona. Se la società saprà migliorarla potremo essere ancora competitivi".