Al termine dell'impresa del Mestalla, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky: "Il rigore iniziale è stato un'ulteriore iniezione di fiducia. Nel primo tempo abbiamo faticato, abbiamo fatto molto meglio nella ripresa. Abbiamo preso gol evitabili, ma abbiamo fatto tante cose buone. Non volevamo solo un risultato positivo, volevamo la vittoria".



SU ILICIC - "Perché non l'ho tolto? Gli dicevo che l'avrei tolto dopo un minuto. Ha volte sembra che faccia fatica a recuperare, ma dopo due minuti va più veloce di prima. Non sono in tanti ad aver fatto quattro gol in Champions...".



SULLA NORMALITA' - "Non è mai normale fare così tanti gol. Spesso ne facciamo 4, è qualcosa di straordinario. Ora abbiamo preso un po' le misure, in Champions arriviamo da quattro vittorie di fila. Ci sono ampi margini per noi, intanto siamo felici. Abbiamo rappresentato un popolo che sta soffrendo, ci ha scritto anche la direttrice dell'Ospedale di Bergamo. A giugno faremo una festa anche per questo pericolo che sconfiggeremo".