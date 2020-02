Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport il successo contro la Fiorentina: "Sono tre punti importantissimi, chiave. Qui è un campo difficile, non vincevamo da 27 anni, e sfidavamo una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, siamo anche andati sotto dopo aver mancato un paio di occasioni con Pasalic. Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata difficile. Abbiamo insistito e creduto di poter vincere questa partita".



Sulla maglietta "Gasperini uno di noi" in tribuna e consegnatagli al termine del match (foto Sky Sport): "Sicuramente è una bella presa in giro, non la indosso ma la metto da parte (sorride, ndr). Il clima l'ultima volta era esagerato, sfottò e insulti sono normali ma nel limite delle cose. Mi auguro che a Firenze si sostenga forte la propria squadra, preoccupandosi un po' meno degli avversari".



Su Zapata: "Oggi sembrava più affaticato rispetto a poco tempo fa, ma deve giocare e la sua presenza ci dà moltissimo. Paradossalmente sembrava più affaticato nel primo tempo che nel secondo. Non ha giocato per tanto, ma può crescere di condizione".



Sulla doppietta di Barrow alla Roma: "Sì, lui, lo stesso Pessina, Kulusevski... Tutti molto forti ma da noi potevano giocare poco. Sono giocatori di valore e lo stanno dimostrando pure nelle loro squadre. Giocatori come Barrow e Ibanez sono punti di forza di questa società. Io poi voglio una rosa ristretta, e Musa è un ragazzo straordinario: ho esultato come se avessimo segnato noi, e dico per l'affetto. Non solo perché ha segnato alla Roma".