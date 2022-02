ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "A 16 anni andai a Liverpool in una sorta di interscambio. Ero al Nacional di Montevideo e rimasi lì per una settimana ad allenarmi, ma soprattutto conobbi Luische mi regalò la sua maglia. Quie avevo bisogno proprio di questo, ora sto trovando la continuità e per me era fondamentale. Non ci sono segreti, a Bergamo con la doppietta c'è stata la svolta. Mi definisco un trequartista. L'assist mi piace, ma fare il gol è il massimo. Amo fare i gol, liberare il mio sinistro e tirare. Difendere non mi piace e preferisco attaccare, ma sto provando a rincorrere l'uomo. So che in Serie A serve la tattica, io amo giocare insieme a un'altra punta. Voglio aiutare la squadra, siamo concentrati sull'obiettivo salvezza".lo guardavo in tv, faceva delle cose pazzesche, anche i gol da corner. Il suo sinistro mi affascinava, poi ho avuto la fortuna di giocarci quando lui stava chiudendo la carriera ed è stato troppo importante per me. Mi ha aiutato tanto, mi sono allenato con lui a calciare., magari, da domenica. Io non mi vedo in questo ruolo, cerco di solo di aiutare la squadra. Vorrei tornare in nazionale, ci penso sempre e spero che accada.