: un errore dietro l'altro, la Juve ridotta in dieci per il rosso ad Angel Di Maria poi finiva per perdere a causa del gol di Gytkjaer perso in marcatura da Gatti. Prima storica vittoria del Monza alla prima di Palladino in panchina e Gatti rimandato a tempo indeterminato., come quello da incubo sul campo del Sassuolo. Un partita di pausa e poi di nuovo titolare, a fare il suo in una difesa che senza quello scivolone sarebbe la meno battuta d'Europa probabilmente. Con il gol che ha sbloccato il derby, con questo che ha portato la Juve di nuovo in vetta alla classifica aspettando Napoli-Inter, proprio a Monza.qualche sbavatura se la concede ancora e pure il gol del pareggio del Monza vede un pizzico di suo zampino tenendo in gioco quel giocatore che gli sfugge alla marcatura e influenza Szczesny pur non deviando il cross di Carboni. Ma subito dopo è nell'area avversaria, la cicca e poi la scaglia in rete di prepotenza, prendendosi la copertina come e più di Adrien Rabiot che gli aveva pure servito l'assist al bacio.Il perché lo spiega con le dichiarazioni a caldo: “Emozione pazzesca segnare un gol così importante, ci eravamo detti prima che alla fine dovevamo essere in cima. Alla fine eravamo tutti stanchi, me compreso. Ci crediamo, assolutamente. Loro sono tosti, compatti, l'anno scorso non ci avevamo fatto un punto. Io vivo per il gruppo, sono disposto a dare tutto per questa che è la mia seconda famiglia, si creano dei legami strettissimi”.