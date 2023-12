poco impegnato, solo sul gol si lascia ingannare dal terreno umido e in uscita alta non si fa spaventare mai.da diffidato gestisce un'altra partita senza macchiarsi del giallo che sarebbe costata la partita col Napoli. Bene dietro, si divora il gol del raddoppio in chiusura di primo tempo ma trova quello da tre punti all'ultimo respiro.: un muro, senza badare per il sottile e su un terreno del genere va bene così. Cresce quando il Monza gli rimette una punta vera da trattare.: torna titolare dopo più di tre mesi, se la cava con esperienzasi procura il rigore con un inserimento perfetto, ha ormai preso le misure anche sulla fascia destra (41' st).un'altra prestazione da mezzala, a suo agio quando c'è da lottare.Allegri gli conferma la fiducia in cabina di regia, lui sale di tono rispetto alla partita con l'Inter quando forse la pressione lo ha schiacciato un po', cambia anche campo con precisione e coraggio. E quando calcia i corner diventa un fattore (24' stil capitano ritorna dopo due mesi, lo fa da playmaker per aiutare la Juve a blindare lo 0-1).aiuta la Juve a non avvertire il colpo del rigore sbagliato da Vlahovic, trovando subito la rete del vantaggio con uno stacco imperioso su corner. E poi si scatena quando regala a Gatti la palla da scagliare in rete per l'1-2 finale. Capitano anche dopo il ritorno di Alex Sandro, leader vero.corre e rincorre sulla sinistra, comunque una certezza.secondo rigore sbagliato in stagione, fallisce pure il tapin facile facile. Fa parlare di sé più che dei gol segnati, anche questa volta (24' stentra per dare una mano nel finale di puro contenimento).: si vede poco rispetto al solito, il clima non lo aiuta ma un paio di perle le regale lo stesso (30' stvedi Milik, con qualche minuto in meno a disposizione).All.: decide di aspettare e basta nel secondo tempo, il Monza non crea nulla ma è un rischio eccessivo che può costare la vetta. Di rabbia la sua squadra si riprende la vetta e ora aspetta un passo falso dell'Inter a Napoli. Che nessuno parli di scudetto. Però...